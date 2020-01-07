Balıkesir'de şiddetli fırtına cami minaresinin üst kısmını kopardı

Balıkesir
'in Erdek
ilçesinde şiddetli fırtına nedeniyle bulunduğu yerden kopan bir caminin minaresinin üst kısmı, itfaiye ekiplerince güvenli şekilde indirildi.
İlçede dün sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren fırtınanın hızı 70 kilometreye kadar ulaşıyor.
Şiddetli esen rüzgar, Erdek Yukarı Yapıcı Mahallesi Camisi'ne ait minarenin üst bölümünün yerinden kopmasına neden oldu.
Çevredeki vatandaşların haber
vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, sepetli araç ve halat yardımıyla yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışma sonucu minarenin yerinden kopan üst kısmını güvenli bir şekilde indirdi.