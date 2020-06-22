Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

22.06.2020 12:16 | Son Güncelleme: 22.06.2020 13:16
Balıkesir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Bandırma Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, silah kaçakçılığı yaptıkları iddia edilen 7 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
İl Emniyet Müdürlüğü ve Bandırma Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 3 ay süren teknik takip sonucu zanlıların Bandırma, Gönen ve Erdek ilçelerinde 9 kaçak silahın satışını yaptıklarını belirledi.
Şüphelilerin adreslerinde arama yapan polis, 5 tabanca, av tüfeği, 133 mermi, 10 deforme olmuş kovan, 6 sökülmüş kurusıkı tabanca malzemesi, 68 şarjör ve torna makinesi ele geçirdi.
Zanlılardan 6'sını gözaltına alan ekipler, diğer şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Balıkesir’de silah kaçakçılığı operasyonu: 6 gözaltı

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Bandırma, Güncel, Haber

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