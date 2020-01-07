Haberler » Güncel » Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi yakalandı - Haber

Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.

07.01.2020 19:06 | Son Güncelleme: 07.01.2020 19:12 Balıkesir'de silah kaçakçılığı operasyonunda 15 kişi yakalandı
'in ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, kentte ruhsatsız silah bulundurduğu ve kaçak silah ticareti yaptıkları belirlenen 15 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Reşadiye Mahallesi'ndeki adreslerine düzenlediği eş zamanlı operasyonda 15 zanlıyı yakaladı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramada 11 otomatik tüfek, 3 pompalı tüfek, 7 ruhsatsız silah, 1 kurusıkı tabanca, 1 havalı tabanca, 158 dolu av tüfeği kartuşu, 123 tabanca mermisi, 2 komando bıçağı, 1 kama, 1 sustalı bıçak, 1 muşta ve 3 oto teybi ele geçirildi.
Şüphelilerin Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Gönen, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

20:02   Kalın: "Meşru Libya hükümetinin yanında olmaya devam edeceğiz" - Haber
20:02   Manisa'da belediye ekipleri, kar nedeniyle evinde doğum yapan kadını hastaneye yetiştirdi - Haber
19:58   Kalın: "(Esed) Suriye'yi demokratik, çoğulcu, barışçıl geleceğe taşıyacak lider olma vasfını... - Haber
19:58   Denizli'de yasaklı tarım ilacını satmaya çalışan 2 şüpheli yakalandı - Haber
19:56   İletişim Başkanlığından Türkakım doğalgaz boru hattının açılışıyla ilgili açıklama - Haber
19:27   Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi! Birçok ilde sağanak ve kar yağışı etkili olacak - Haber
19:18   Belediyede skandal! Tiyatro grubunun yönetmenine cinsel taciz gözaltısı - Haber
19:12   Kasım Süleymani'nin ölümü sonrası NATO, Irak'taki askerlerinin yerini geçici olarak değiştirdi - Haber
19:05   İran gerginliği sonrası Ortadoğu'daki ABD üslerinde saldırı alarmı! - Haber
18:37   İstanbul'da feci ölüm! Kafasına reklam panosundan kopan parça düşen şahıs hayatını kaybetti - Haber
7.01.2020 20:05:28