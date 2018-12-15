Balıkesir'de Silahlı Kavga: 2 Ölü, 1 Yaralı

Balıkesir
'in Bandırma
ilçesinde, iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Galericiler Sitesi'nde alacak verecek meselesi nedeniyle iki grup arasında kavga çıktı.
Silahların kullanıldığı kavga sırasında Ali Aydın
Bükey (43), Nurettin Bükey (41) ve Ramazan Gülcü (38) yaralandı.
112 Acil Servis
ekiplerinin müdahalesinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılan yaralılardan Ali Aydın
Bükey ile Ramazan Gülcü kurtarılamadı.
Kavgaya karıştıkları değerlendirilen bazı kişilerin gözaltına alındığı öğrenildi.
Bandırma,kavga,Balıkesir
15 Aralık 2018 Cumartesi 18:53