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Balıkesir'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını polisler besledi

Balıkesir'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından bazı sokak hayvanlarını polis ekipleri besledi.

12.04.2020 16:08 | Son Güncelleme: 12.04.2020 17:00
Balıkesir'de sokağa çıkma yasağında sokak hayvanlarını polisler besledi
Balıkesir 'de yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında uygulanan 48 saatlik sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından bazı sokak hayvanlarını polis ekipleri besledi.
Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında boşalan Balıkesir'in Ali Hikmet Paşa ve Zağnos Paşa Meydanı'nda görevli polis memurları ile Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, güvercinler için bölgeye yem bıraktı.
Burada gazetecilere açıklamada bulunan Onar, vatandaşların sokağa çıkma yasağına uyması gerektiğini belirterek, "Sizler bizim için değerlisiniz. Evde huzur var, evde sağlık var." dedi.
Gömeç İlçe Emniyet Amirliği bünyesindeki polis memurları aralarında topladıkları parayla sokak hayvanları için yem aldı.
Sokaklardaki kedi, köpek ve güvercinler için çevreye yem bırakan polisler, doğada buldukları kaplumbağaları da besledi.

Kaynak: AA

Etiketler: Hasan Onar, Ali Hikmet, Balıkesir, Polis, Güncel
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