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Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.

12.04.2020 11:58 | Son Güncelleme: 12.04.2020 11:58
Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden kişinin üzerinden uyuşturucu çıktı
Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden ve üzerinden uyuşturucu çıkan kişi gözaltına alındı.
İçişleri Bakanlığınca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde iki gün sokağa çıkma yasağı getirilmesinin ardından Balıkesir'de polis ve jandarma ekipleri denetim gerçekleştirdi.
Çalışmalarını sürdüren İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, İzmir'den bir kişinin motosikletle Ayvalık'a uyuşturucu getirileceği ihbarını aldı. Harekete geçen ekipler, şüpheli B.D.A'yı Altınova Mahallesi'ndeki kontrol noktasında durdurdu.
Şüphelinin üzerinde ve motosikletinde arama yapan ekipler, 48 paket esrar, bıçak ve uyuşturucu hap ele geçirdi.
Gözaltına alınan ve jandarmadaki sorgusu devam eden şüpheliye, ayrıca Karayolları Trafik Kanunu'nu ihlali nedeniyle 4 bin 470 lira, sokağa çıkma yasağını ihlali dolayısıyla da 3 bin 150 lira para cezası uygulandığı öğrenildi.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Jandarma, Ayvalık, Güncel
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