Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye ceza uygulandı
Balıkesir'de sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye 392'şer lira ceza kesildi.
11.04.2020 19:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 19:36
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından kentteki denetimlerini artırdı.
Kavşaklarda, caddeler ve sokaklarda devriye gezen polis ekipler, Kepsut, Karesi, Edremit ve Burhaniye ilçelerinde sokağa çıkma yasağını ihlal eden 7 kişiye 392'şer lira ceza uyguladı.
Ekiplerin denetimlerinin sürdüreceği bildirildi.
Kaynak: AA
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