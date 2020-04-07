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Balıkesir'de sokaklar boş kaldı

Dünyada etkisini gösteren korona virüs dolayısıyla Türkiye'de başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Balıkesirliler uydu.

07.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:01
Balıkesir'de sokaklar boş kaldı
Dünyada etkisini gösteren korona virüs dolayısıyla Türkiye 'de başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Balıkesirliler uydu. Şehrin en işlek caddelerindeki sakinlik ve sessizlik dikkat çekerken, vatandaşların mesai günü olmasına rağmen sokağa çıkmadığı görüldü.

'Evde Kal' çağrısına uyan Balıkesir'de sessizlik hakim. Şehrin en işlek caddeleri olan Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri sakinliği ile dikkat çekerken, işleri dolayısıyla dışarıya çıkan az sayıda vatandaş göze çarptı. Ara sokaklar tamamıyla boş kalırken, şehrin merkezinde olan Ali Hikmet Paşa Meydanı ise güvercinlere kaldı. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Evde Kal, Türkiye, Güncel
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