Balıkesir'de sokaklar boş kaldı
Dünyada etkisini gösteren korona virüs dolayısıyla Türkiye'de başlatılan 'Evde Kal' çağrısına Balıkesirliler uydu.
07.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 07.04.2020 15:01
'Evde Kal' çağrısına uyan Balıkesir'de sessizlik hakim. Şehrin en işlek caddeleri olan Milli Kuvvetler, Anafartalar ve Kızılay Caddeleri sakinliği ile dikkat çekerken, işleri dolayısıyla dışarıya çıkan az sayıda vatandaş göze çarptı. Ara sokaklar tamamıyla boş kalırken, şehrin merkezinde olan Ali Hikmet Paşa Meydanı ise güvercinlere kaldı. - BALIKESİR
Kaynak: İHA