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Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

Balıkesir'de, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

14.02.2020 09:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 09:56Balıkesir'de sosyal medyadan terör propagandası yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı

'de, terör örgütü PKK/KCK adına sosyal medyada propaganda yaptıkları belirlenen 5 kişiden 3'ü gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, eski HDP Edremit İlçe Başkanı Hürriyet K. (42), eski HDP üyesi Abdulbari K. (65), Nurettin A. (40), Reşat G. (40) ve Şevket B'nin (47) sosyal paylaşım siteleri üzerinden örgüt propagandası yaptığını belirledi.


Ekipler, düzenledikleri operasyonda Nurettin A, Reşat G. ve Şevket B'yi gözaltına aldı.

Eski HDP Edremit İlçe Başkanı Hürriyet K. ile eski HDP üyesi Abdulbari K'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.


Halkların Demokratik Partisi, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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