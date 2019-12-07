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Balıkesir'de "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi"

Balıkesir Valiliği tarafından hayata geçirilen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" kapsamında 4 bin 500 öğrenciye spor malzemesi dağıtıldı.

07.12.2019 09:38 | Son Güncelleme: 07.12.2019 09:38Balıkesir'de
Valiliği tarafından hayata geçirilen "Sporda Yetenek 10'la Gelecek Projesi" kapsamında 4 bin 500 öğrenciye malzemesi dağıtıldı.
Ortaokulu spor salonunda gerçekleşen törende konuşan Bandırma Belediye Başkanı Tolga Tosun, eğitim ve spora destek vermeye devam edeceklerini söyledi.
Tosun, projeye katkı sağlamaktan gurur duyduğunu belirterek, "4 bin 500 çocuğumuz bu projeden faydalanacak. Spora bütçe ayıramayan kardeşlerimiz, bizim spor malzemelerinden faydalanacaklar. Kurumlar arası iletişime önem veriyoruz. Kaymakamımız, ilçe milli eğitim müdürümüz ve spor müdürümüzle ilişkilerimiz ve iletişimimiz gayet güzel." diye konuştu.
Bandırma Kaymakamı Günhan Yazar da projenin, gençleri ve öğrencileri kötü alışkanlıklardan uzak tutma amacı taşıdığını ifade etti.
Yeni spor salonları yapıldığını anlatan Yazar, "Destekleri için hem belediye meclisimize hem de belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Proje kapsamında 4 bin 500 çocuğumuz spor yapacak. Biz de bu spor faaliyetlerinin bir parçası olacağız." dedi.
Konuşmaların ardından, Bandırma Belediyesi tarafından temin edilen spor aletleri, toplar ve satranç takımları, 15 okul öğrencilerine protokol üyeleri tarafından teslim edildi.

Tolga Tosun, Balıkesir, Bandırma, Spor

Kaynak: AA

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