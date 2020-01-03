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Balıkesir'de suç örgütüne operasyon

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, silahlı organize suç örgütü kurduğu, yağma ve tefecilik olaylarına karıştığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı.

03.01.2020 12:05 | Son Güncelleme: 03.01.2020 12:10 Balıkesir'de suç örgütüne operasyon
'in ilçesinde yapılan operasyonda, silahlı organize suç örgütü kurduğu, yağma ve tefecilik olaylarına karıştığı tespit edilen 12 kişi gözaltına alındı. Yapılan operasyonda 1 milyon 683 bin Türk Lirası değerinde senet ele geçirildi.

Edremit Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda silahlı organize suç örgütü üyesi 12 şüpheli gözaltına alındı. Operasyon kapsamında Edremit'te 11, Uşak ilinde de 1 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre örgüt üyelerinin silahlı organize suç örgütü kurmak, nitelikli yağma ve adam kaçırma, zorla senet imzalatma ile baskı kurarak iş yeri ele geçirme olaylarına karıştığı tespit edildi.

Yapılan operasyonda ayrıca 85 bin Türk Lirası, 68 adet toplam değeri 1 milyon 683 bin Türk Lirası olan senet, 2 adet ruhsatsız tabanca ve mermileri, 2 pompalı tüfek, 8 adet bıçak, 7 adet tefecilik notu olarak kullanıldığı düşünülen ajanda, 1 adet kuru sıkı tabanca ve çok sayıda protokol, araç satış sözleşmeleri ile imzalı sözleşmeler ve ayrıca 300 adet boş senet ele geçirildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - BALIKESİR

Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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