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Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheli serbest bırakıldı

Balıkesir'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı serbest bırakıldı.

07.01.2020 12:50 | Son Güncelleme: 07.01.2020 12:50 Balıkesir'de suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 12 şüpheli serbest bırakıldı
'de tefecilik yaptığı ileri sürülen organize suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 zanlı serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Amirliği ekiplerince yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Daha sonra adliyeye sevk edilen 12 zanlı, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
Edremit Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında polis ekipleri, adam kaçırma, zorla senet imzalatma, baskı kurarak iş yeri ele geçirme, yüksek faizle borç para vererek tefecilik yapma gibi suçlara karıştıkları iddiasıyla 12 kişiyi takibe almıştı. İki ay süren teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda zanlılar gözaltına alınmıştı.
Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 milyon 683 bin lira tutarında 69 senet, 85 bin lira, ruhsatsız iki tabanca, 68 fişek, iki pompalı tüfek, 8 bıçak, tefecilikte kullanıldığı düşünülen 7 ajanda, kurusıkı tabanca, çok sayıda araç satış sözleşmesi ile 300 boş senet ele geçirilmişti.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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