Haberler » Güncel » Balıkesir'de süt üreticisine destek

Balıkesir'de süt üreticisine destek

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 200 üreticiye süt verimliliğini ve miktarını artırmak amacıyla süt otu dağıtımı yaptı.

04.11.2019 17:26Balıkesir'de süt üreticisine destek
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 200 üreticiye süt verimliliğini ve miktarını artırmak amacıyla süt otu dağıtımı yaptı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, tarımsal üretimi geliştirmeye yönelik desteklemelerin devam ettiği belirtildi.
Büyükşehir Belediyesi ile Balıkesir Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği arasında imzalanan protokolle 12 ilçedeki 200 üreticiye kaba yem ihtiyaçlarını karşılamak ve süt verimini artırmak amacıyla süt otu dağıtımı yapıldığı ifade edilerek, böylelikle üreticinin tohum ihtiyacının yüzde 50'sinin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılandığı kaydedildi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir'in tarım ve hayvancılık potansiyelini en iyi şekilde değerlendirecek projeleri hayata geçirmeyi hedeflediklerini ifade etti.
Çiftçilerin yanında olduklarını belirten Yılmaz, "Balıkesir, süt üretiminde Türkiye'de söz sahibi olan bir şehir. Süt üretiminde artışı sağlamak, verimliliği artırmak ve çiftçimizin daha çok kar elde etmesini hedefleyerek protokolü imzaladık. Üreticilerimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:50 Avam Kamarasına İşçi Partili başkan
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:43 Otomobil tıra çarptı: 5 yaralı
23:43 Malatya'da 'sahte içki' operasyonu: 3 gözaltı
23:43 Dağ yolunda heyelan oldu, tır sürücüsü son anda kurtuldu
23:45 Bülent Arınç'tan tartışılan sözlerine açıklık getirdi: Kandırılanları azılı militanlardan ayırmak gerekir
23:16 "Ahmak" tartışması sosyal medyaya taşındı! İmamoğlu ve Soylu taraftarları sosyal medyada kapışıyor
23:15 Hakkari gazisinin evlat isyanı: Eşi tedavi görürken kendisini terk etti, 3 aydır oğlunu göstermiyor!
22:55 Ahmet Davutoğlu'ndan "bedelsiz arazi kıyağı" iddialarına cevap: Kanunlara ve usullere tamamen uygundur
22:34 Göç İdaresi Genel Müdürlüğü'nden İYİ Partili Özdağ'a sert yanıt: Biz yalanlamaktan bıktık, siz iftira atmaktan bıkmadınız
4.11.2019 23:52:46