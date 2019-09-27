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Balıkesir'de süt ve peynir kazanlarını çalan 4 kişi tutuklandı

Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, bir süt firmasından 2 süt kazanı ve 10 peynir üretim kazanı çalmak isteyen 4 kişi tutuklandı.

27.09.2019 12:42Balıkesir'de süt ve peynir kazanlarını çalan 4 kişi tutuklandı
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, bir süt firmasından 2 süt kazanı ve 10 peynir üretim kazanı çalmak isteyen 4 kişi tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, ilçenin Köteyli Mahallesinde, kapalı bir süt ürünleri işletmesinden hırsızlık yapıldığına dair ihbar alan jandarma ekipleri, işyeri ve çevresinde yaptıkları kontrollerde çaldıkları 2 süt kazanı ve 10 peynir üretim kazanını kamyonete yükleyen E.O, Y.Y, K.F. ve A.G'yi suçüstü yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.

Balıkesir, Karesi, Güncel

Kaynak: AA

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