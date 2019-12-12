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Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

12.12.2019 18:36 | Son Güncelleme: 12.12.2019 18:42Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 kişi gözaltına alındı
'de düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarihi eser kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalarda Ö.K'nin, bazı obje ve sikkeleri internetten satmaya çalıştığını tespit etti.
Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüphelinin ev ve aracında, çeşitli dönemlere ait 44 sikke, Osmanlı dönemine ait 10 obje, Yunan mitolojisini simgeleyen 8 madeni para, 6 adet çeşitli figürlerde takı ve obje ele geçirildi.
Eserlere el koyan ekipler, Ö.K'yi gözaltına aldı.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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