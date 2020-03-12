Balıkesir'de tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 kişi yakalandı
Balıkesir'in Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
12.03.2020 20:56 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:48
Balıkesir 'in Erdek ilçesinde düzenlenen tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 11 zanlı gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y, S.G, Z.B, M.A, I.G, C.T, I.Y, AFÇ, LD, M.D ve H.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda 767 sikke, haç şeklinde 2 kolye ucu, kabartmalı metal levha, yıldızlı kokart, 4 metal arama dedektörü ve 2 çapa ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, A.Y, S.G, Z.B, M.A, I.G, C.T, I.Y, AFÇ, LD, M.D ve H.Y'nin tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti.
Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, 13 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyonda 767 sikke, haç şeklinde 2 kolye ucu, kabartmalı metal levha, yıldızlı kokart, 4 metal arama dedektörü ve 2 çapa ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
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