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Balıkesir'de telefon dolandırıcıları polisten kaçamadı

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiden para almaya gelen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.

03.10.2019 16:46Balıkesir'de telefon dolandırıcıları polisten kaçamadı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde telefonda kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiden para almaya gelen 2 şüpheli, suçüstü yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Cunda Adası'nda ikamet eden M.Ö'yü telefonla arayan ve kendilerini polis olarak tanıtan 2 kişi, söz konusu kişiye, adının FETÖ/PDY terör örgütüne karıştığını bu nedenle kendilerine 450 bin lira vermesi gerektiğini söyledi.
Arayan kişilere bankadan para çekebileceğini ifade eden M.Ö, telefonu kapattıktan sonra durumdan şüphelenerek polis ekiplerine haber verdi.
Harekete geçen ekipler, hazırladıkları içi kağıt dolu bir çantayı M.Ö'ye vererek, şüphelilerin söylediği adrese bırakmasını istedi.
Bunun üzerine M.Ö, polisin verdiği çantayı Lale Adası 15 Eylül Caddesi'nde şüphelilerin belirttiği noktaya bıraktı.
Çantayı almaya gelen A.A. ve F.Ö. bölgede hazır bekleyen polis ekiplerince suçüstü yakalandı.
Gözaltına alınan 2 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, olayla bağlantısı bulunduğu tespit edilen 1 şüphelinin de yakalanması için çalışma başlatıldı.

Balıkesir, Ayvalık, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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