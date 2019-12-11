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Balıkesir'de tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Balıkesir'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

11.12.2019 19:16 | Son Güncelleme: 11.12.2019 19:34Balıkesir'de tırla otomobil çarpıştı: 3 yaralı
'de tırla otomobilin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Vedat K. idaresindeki 10 CHB 16 plakalı otomobil, Balıkesir- kara yolu Kürse rampası mevkisinde Yücel Ç. yönetimindeki 34 FF 1472 plakalı tırla çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle her iki araçta yaklaşık 6 metre yükseklikten şarampole devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Kazada, otomobil sürücüsü ile araçta bulunan Nuribe K. ve Zülbiye Ç. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Balıkesir Devlet Hastanesi kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Balıkesir, Susurluk, Güncel

Kaynak: AA

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