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Balıkesir'de torun dedesi ve ninesini bıçakladı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.

20.08.2019 20:40 Balıkesir'de torun dedesi ve ninesini bıçakladı
Balıkesir'in Gönen ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi yaralandı.
Kurtuluş Mahallesi Hüseyin Tümer Caddesi'nde ikamet eden Fidan Kangal (83) ile kendisinden para isteyen torunu Fettah S. (28) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Fettah S, bıçakla Fidan Kangal ve eşi Bedriye Kangal'ı (80) çeşitli yerlerinden bıçakladı.
Bedriye Kangal olay yerinde yaşamını yitirirken ağır yaralanan eşi Fidan Kangal sağlık ekiplerince Gönen Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilen Fidan Kangal, Bandırma Devlet Hastanesine sevk edildi.
Bedriye Kangal'ın cesedi, Gönen Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Olayın ardından kaçan şüpheli Fettah S, polis ekiplerince yakalandı.

Balıkesir, Torun, Gönen, Güncel

Kaynak: AA

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