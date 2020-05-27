Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
27.05.2020 18:39 | Son Güncelleme: 27.05.2020 18:44
Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde iki aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Bigadiç ilçesinin Sındırgı karayolunun Karayokuş Kavşağı'nda meydana gelen trafik kazasında Süleyman D. idaresindeki otomobil ile 17 LP 057 plakalı araç ile Mehmet B. yönetimindeki 10 UF 596 plakalı araç kazaya karıştı. Kaza esnasında araç sürücüleri Süleyman D., Mehmet B. ve Güllü Duman yaralı olarak 112 ekiplerince Bigadiç Devlet Hastanesine sevk edildi. İlk müdahale sonrası yaralılar Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. 17 LP 057 plakalı araçtan yaralı olarak çıkan 55 yaşındaki Güllü Duman tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Trafik kazasında yaralanan Süleyman Duran ve Mehmet Birgül'ün tedavilerinin devam ettiği ve kaza ile ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Etiketler: Balıkesir, Bigadiç, 3. Sayfa, Haber

Manşet

Haberler

Son Dakika: İspanya’da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti Haber
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde! Haber
Market çalışanı koronavirüsten hayatını kaybetti, alışveriş yapan herkes diken üstünde!
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti Haber
Cani baba, 35 yaşındaki kişiye kaçan 13 yaşındaki kızının uykudayken kafasını kesti
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, ’Altımda bir şey yok’ cevabıyla kahkahaya boğuldu Haber
Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu
ABD’deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor Haber
ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor
Ukrayna’da Türk turistler, ’en cömert turist’ seçildi Haber
Ukrayna'da Türk turistler, "en cömert turist" seçildi
30-31 Mayıs’ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında Haber
30-31 Mayıs'ta sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? Gözler kabine toplantısında
Son dakika: İdlib’de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu Haber
Son dakika: İdlib'de TSK konvoyunun geçişi sırasında patlama! Bir askerimiz şehit oldu
Haberler››3. Sayfa››Balıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı - Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

19:44: Bayramda davul ve manilerle kapı kapı gezerek çocukları sevindirdiler - Haberler 19:38: Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret davasında CHP'li Koyurga'ya ev hapsi - Haberler 19:34: Meraklı vatandaşlar intihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladı - Haberler 19:27: Avrupa Hastalık Kontrol Merkezi: Sınır kapatmaları virüsün yayılımını engellemiyor - Haberler 19:21: Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yassıada'nın tarihini tek cümlede anlattı: Burada yapılanlar hukuk cinayetidir - Haberler 18:11: Son Dakika: İspanya'da koronavirüs nedeniyle son 24 saatte sadece 1 kişi hayatını kaybetti - Haberler 10:12: Rus gazeteciden dans etmesini isteyen Cüneyt Özdemir, "Altımda bir şey yok" cevabıyla kahkahaya boğuldu 09:34: ABD'deki genel müdürlüğü bırakıp Karadeniz somonu yetiştirmeye başladı, yılda 500 milyon lira kazanıyor