Balıkesir'de Trafik Kazası: 2 Yaralı

Balıkesir
'in Edremit
ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çanakkale- İzmir
kara yolunda Fırat Üreyen yönetimindeki 54 TH 289 plakalı otomobil, Recep Güllü
idaresindeki 35 EJC 59 plakalı otomobile arkadan çarptı.
Çarpmanın etkisiyle Üreyen yönetimindeki otomobil devrildi.
Kazada, Üreyen ve yanında bulunan Kartal
Özkan yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Edremit Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Edremit,Balıkesir
05 Aralık 2018 Çarşamba 09:20