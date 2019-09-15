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Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi ölü 3 kişi yaralandı

Balıkesir Edremit yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

15.09.2019 16:15Balıkesir'de trafik kazasında 1 kişi ölü 3 kişi yaralandı

Balıkesir Edremit yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.


Balıkesir Edremit yolu 15. Kilometre de Çağdaş Kent Sitesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 10 AD 223 Plakalı araç tek taraflı kaza yaptı. Kaza sonrası Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına ait ekipler kaza yerine intikal etti. Balıkesir Belediyesine bağlı Arama Kurtarma ekipleri kaza yapan 10 AD 223 plakalı araçtan Gül K.'yı ölü olarak, Nazlı Zuhal G., Talha K. ve Utku S.'yi yaralı olarak çıkartarak 112 ekiplerine teslim etti. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandığı öğrenildi. - BALIKESİR


Balıkesir, Edremit, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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