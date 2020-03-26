Balıkesir'de trafik levhalarıyla "Evde kal" uyarısı
Balıkesir'de, trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
26.03.2020 17:50 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:50
Balıkesir 'de, trafik sinyalizasyon sistemi ile vatandaşlara "Evde kal" çağrısı yapıldı.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklarda "Evde kal" yazmasını sağlayarak, Sağlık Bakanlığının çağrısına destek verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Ekiplerin, kent genelinde koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri trafik sinyalizasyon sistemindeki ışıklarda "Evde kal" yazmasını sağlayarak, Sağlık Bakanlığının çağrısına destek verdi.
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ilçe belediye başkanları da sosyal medya hesaplarından vatandaşlara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunuyor.
Ekiplerin, kent genelinde koronavirüsle mücadele çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA