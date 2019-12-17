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Balıkesir'de trafikle ilgili alınan önlemler yoğunluğu azalttı

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, şehir içi trafiğin rahatlatılması noktasında başlattığı çalışmalar sonucu trafik yoğunluğunun yüzde 53 azaldığı bildirildi.

17.12.2019 09:48 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:05Balıkesir'de trafikle ilgili alınan önlemler yoğunluğu azalttı
Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz'ın, şehir içi trafiğin rahatlatılması noktasında başlattığı çalışmalar sonucu trafik yoğunluğunun yüzde 53 azaldığı bildirildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İstasyon, Konağı ve Yonca Kavşağı'nda ortaklaşa yürütülen çift taraflı yol genişletme çalışması şehrin trafiğinde kuyruklanma süresini ortalama yüzde 53 azalttı.
Ulaşım Planlama ve Raylı Sistemler Daire Başkanlığınca trafik kontrol merkezinden yönetilen akıllı kavşak sisteminden veriler anlık olarak kayıt altına alınarak ölçümleme yapıldı.
Ölçümlemeler, Balıkesir trafiğinin en yoğun olduğu cuma günleri, trafiğin pik yaptığı saatlerde gerçekleştirildi. Şehir merkezinde şerit açılarak yapılan yol genişletme çalışmaları, trafikte yaşanan zaman kaybının azaltılmasının yanı sıra daha düzenli bir hale gelmesini sağladı.

Muhittin Yücel, Balıkesir, Hükümet, Güncel

Kaynak: AA

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