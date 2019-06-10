Balıkesir'de traktör ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Balıkesir
'in Havran
ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
İdris Aslantaş idaresindeki 06 BAM 615 plakalı otomobil, Havran- Edremit
kara yolu Eğmir Mahallesi Kavşağı'nda Eyüp
Aktaş'ın kullandığı 19 H 7486 plakalı traktörle çarpıştı.
Kazada, sürücüler Aslantaş ve Aktaş ile otomobilde bulunan Selma
Aslantaş ve traktördeki Ülker Aktaş yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis
ekiplerince Havran Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe kapanan yolda ulaşım, Havran İtfaiye
Grup Amirliği ekiplerinin temizlik çalışmasının ardından normale döndü.
Kaynak: AA
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