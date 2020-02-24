Haberler » Güncel » Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti - Haber

Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti

Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi öldü.

24.02.2020 17:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:06Balıkesir'de tüfekle vurulan kişi hayatını kaybetti
'in ilçesinde kavga sırasında silahla vurulan kişi öldü.
İddiaya göre, Elyapan Mahallesi'nde Muzaffer E. (26) ile Ozan Erkek (28) arasında alacak meselesinden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
Av tüfeğiyle başından vurulan Erkek, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Bigadiç Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan katil zanlısı, 5 kilometre uzaklıktaki ormanlık alanda jandarma ekiplerince yakalandı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer E, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Balıkesir, Bigadiç, kavga, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:07  Distemper nedir? Köpekte gençlik hastalığı neden olur? Distemper belirtileri nelerdir?
16:42  Hayal Köseoğlu kimdir? Hayal Köseoğlu kaç yaşında, nereli?
16:19  Fiyat nasıl yazılır? TDK'ya göre fiyat mı, fiat mı? Fiyat ne demek?
16:00  Tel Rıfat nerede? Tel Rıfat Türkiye'ye ne kadar uzaklıkta? Tel Rıfat Türkiye için neden önemlidir?
14:43  Çaykur 760 işçi alacağını duyurdu! Çaykur işe alım şartları nelerdir? Son başvuru tarihi ve başvuru şartları nelerdir?
24.02.2020 18:17:56