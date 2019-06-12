Balıkesir'de tur otobüsü ile otomobilin çarpışması - ADANA

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Balıkesir'in Bandırma ilçesinde tur otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitiren 4 kişiden 2'si, Adana'da, 1'i Mersin'de toprağa verildi.Çanakkale kültür turu kapsamında Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan otobüs ile bir otomobilin çarpışması sonucu yaşamını yitirenlerden Kuran kursu hocası Hülya Seyhan (51) için Buruk Mezarlığı'nda tören düzenlendi.Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, cenaze namazı öncesinde yaptığı konuşmada, kazada yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet dileyerek, "Çıkmış oldukları bu yolculukta Rabbim Kuran'ı kendilerine yoldaş eylesin. Geride kalanlara ve yakınlarına Rabbim sabır versin." diye konuştu.Daha sonra Albayrak'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından Seyhan'ın naaşı burada toprağa verildi.Törene, aynı kazada yaralanan Seyhan'ın eşi Mehmet Seyhan ile yakınlarının yanı sıra Adana Valisi Mahmut Demirtaş ve bazı kamu kurum müdürleri katıldı.Müezzin Ahmet Toprak da son yolculuğa uğurlandıKazada yaşamını yitirenlerden Seyhan İlçe Müftülüğüne bağlı Nuri Göçür Camisinin müezzini Ahmet Toprak da Karaisalı ilçesi Eğlence Mahallesi Mezarlığında düzenlenen törenle toprağa verildi.Toprak'ın evinin önüne kurulan taziye çadırına gelen Albayrak, baba Yahya Toprak ile görüştü.Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın selamını getirdiğini belirten Albayrak, "Cümleten başımız sağolsun. öncelikle aileye taziyemizi arz ediyoruz. Bendeniz, Diyanet İşleri Başkanımız Ali Erbaş hocamızı temsilen buradayım. Bütün camiamızın taziyelerini arz ediyorum." ifadesini kullandı.Öte yandan, otobüsün yardımcı şoförü Temel Gökçe de Mersin'de kılınan cenaze namazının ardından Mersin Şehir Mezarlığında son yolculuğuna uğurlandı.OlayBandırma-Çanakkale kara yolunun Edincik Kavşağı mevkisinde, dün Çanakkale kültür turu kapsamında Adana'dan yola çıkan grubu taşıyan 33 YF 533 plakalı otobüs ile 10 PJ 443 plakalı otomobil çarpışmış, kazada 4 kişi yaşamını yitirmiş, 48 kişi yaralanmıştı.Yaşamını yitirenlerden Seyhan İlçe Müftüsü Hasan Hüseyin Güller'in kızı Sümeyra Güller, bugün öğle namazının ardından Konya Üçler Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.