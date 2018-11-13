Balıkesir'de Uçak Düştüğü İddiası

Balıkesir
'in Ayvalık
ilçesi yakınlarında uçak düştüğü yönünde sosyal medya paylaşımları üzerine önceki gün başlatılan arama ve kurtarma çalışmaları somut bir bulguya rastlanmayınca sonlandırıldı. Bigadiç
'ten Ayvalık'ın Altınova Mahallesi
'ne gelen 2 kişi tarafından çekilen cep telefonu görüntülerinin sosyal medyada yoğun şekilde paylaşılmasının ardından Ayvalık Jandarma
Komutanlığı, İtfaiye
Grup Amirliği, 112 Acil Sağlık, AFAD
ve Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinin katılımıyla başlatılan arama çalışmalarında somut bir bulguya rastlanmadı.
Geniş bir alanda yapılan çalışmalar sonucunda, düştüğü iddia edilen uçağın enkazına rastlanmayınca çalışmalar sona erdirildi.
Ayvalık,Balıkesir