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Balıkesir'de Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı

Balıkesir'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kutlandı.

19.12.2019 11:54 | Son Güncelleme: 19.12.2019 12:00Balıkesir'de Uluslararası Göçmenler Günü kutlandı
'de İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen, "18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü" kutlandı. Karesi AVM'de düzenlenen programda, Kırlangıç ödülü, Balıkesirspor kalecisi Vukovic'e Vali Ersin Yazıcı tarafından verildi.

Açılış konuşmasını yapan İl Göç İdaresi Müdür Vekili Tolga Serbest, dünyada en fazla göç alan ülkelerin başında Türkiye'nin geldiğini söyledi. Türk vatandaşlarının sevgi ve merhamet dolu yüreklerinin yanı sıra misafirperver olmalarının ve ülkemize gelen yabancıların huzur aramalarından kaynaklı bir huzur ortamı yaşandığını ifade eden Serbets, "Ülkemizin son yıllarda artan sosyo ekonomik gücüne ve refah seviyesine, bölgemizdeki ülkelerin yaşadığı çatışma ortamı ve istikrarsızlıklar eklenince Türkiye coğrafi olarak kilit ülke konumuna gelmiştir. İki devlet üniversitesi ve Marmara ve Ege Denizine kıyımız olmamız turizm açısından önemli, coğrafi konumu, şifalı kaplıcalara sahip olması, gelişmiş tarım ve sanayi sebebiyle ilimize çeşitli amaçlar ile gelen yabancı sayılarında son yıllarda dikkate değer bir artış yaşandı" dedi.

Kırlangıç ödülü Kaleci Vukovic'e

Programda daha sonra Kırlangıç ödülüne layık görülen Balıkesirspor'un kalecisi Andrija Vukovic'e ödülü Vali Ersin Yazıcı tarafından takdim edildi.

Vali Yazıcı, "İnsanlık görevinden daha ulvi bir görev de bilmiyoruz"

Burada bir konuşma yapan Vali Ersin Yazıcı, "Biz Türk milleti olarak tarih boyunca müşkül durumdaki her insana Allah'ın yarattığı her kula gücümüz yettiğince gönlümüzü ve kalbimizi açarak yardımcı olmaya çalıştık. Bu böyle devam edecek. Bizler misafirperver bir milletiz. Zaten atalarımız da bunu gösterdi biz de bunu gösteriyoruz. Bizler, insanlık görevimizi yapıyoruz. İnsanlık görevinden daha ulvi bir görev de bilmiyoruz. Ülkemizi şu veya bu gerekçe ile gelen bu insanlara ne kadar misafirperver olduğumuzu göstermek istiyoruz" dedi.

Programa Vali Ersin Yazıcı, Balıkesir İl Emniyet Müdürü Hasan Onar, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tarık Hekimoğlu, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Birol Şahin, daire müdürleri ve farklı ülkelerden çok sayıda göçmen katıldı. - BALIKESİR

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Ersin Yazıcı, Balıkesir, Güncel

Kaynak: İHA

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