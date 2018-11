Balıkesir'de Üst Geçit İçin Protokol İmzalandı

12 Kasım 2018 Pazartesi 17:02



BALIKESİR'de, 14 Kasım'da açılacak 10Burada AVM önüne üst geçit yapılması için Büyükşehir Belediye Başkanı AK Partili Zekai Kafaoğlu ile Esas Gayrimenkul CEO 'su Kazım Köseoğlu arasında protokol imzalandı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Karesi Toplantı Salonu'nda düzenlenen protokol törenine; Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, Esas Gayrimenkul CEO ve Yönetim Kurulu üyesi Kazım Köseoğlu ve Genel Sekreter Yardımcısı Hüseyin Deniz katıldı. Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi ve 10Burada AVM önüne yapılan Adliye Kavşağı sonrası bölgede üst geçide ihtiyaç doğduğunu dile getiren Başkan Kafaoğlu, bu ihtiyacın Esas Holding tarafından karşılanacağını söyledi. Göreve geldiklerinde, Balıkesir'in trafik sorununu kavşak düzenlemeleri ile çözecekleri yönünde sözler verdiklerini hatırlatan Kafaoğlu, Adliye Kavşağı'nın tamamlandığını, Cengiz Topel Kavşağı'nın ise 2018 yılı sonunda hizmete açılacağını söyledi.'KENTİN İKİ YAKASI BİR ARAYA GELECEK'Cengiz Topel Kavşağı'nın tamamlanmasıyla Karesi ve Altıeylül olarak ayrılan kentin iki merkez ilçesinin bir araya geleceğini kaydeden Kafaoğlu, "Karesi ilçemizi Paşaalanı Mahallesi ile yine Altıeylül ilçemizdeki Adliya Kavşağı'na bağlayacak. Paşaalanı, Toygar ve Atatürk mahallelerinden, şehir hastanesi ve adliyeye vatandaşlarımız kolaylıkla ulaşacak. Bu kavşakla yeni açılacak 10Burada Alışveriş Merkezi'ne de kent merkezine ulaşacak. Her gün 20 bine yakın kişi şehir hastanesine geliyor, 10 bin poliklinik yapılıyor, 2 bin 700 çalışan var. Adliyede de 700 çalışan var ve binlerce kişi geliyor. Yani açılacak alışveriş merkezinde de 1500 kişi çalışacak ve onbinlerce kişi gelecek. Her gün 40- 50 bin kişi şehrin o noktasına deplase olacak. İşte bunun alt yapılarını hazırlıyoruz. Trafik ve yaya geçidi açısından burasını rahatlatmak istiyoruz. Bizde bu ihtiyacı Esas Holding'e ilettik. Onlar da kente böyle bir hizmet verebileceklerini söylediler" dedi.'ÜST GEÇİT 2 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK'Protokol töreninde konuşan Gayrimenkul CEO ve Yönetim Kurulu üyesi Köseoğlu ise 100 milyon dolarlık yatırım ile Balıkesir'de bin 500- 2 bin kişiye istihdam sağlayacaklarını söyledi. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi'nden önemli destekler aldıklarını belirten Köseoğlu, "Bir yatırımcı olarak böyle bir istek belediyeden gelinceye kadar biz gözden kaçırmışız. Sonuçta biz burada yaşamıyoruz, yatırımcıyız. Eksikleri göremeyebiliriz. Bunun ne kadar büyük bir eksiklik olduğunu anladık. Yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olacak olan bir üst geçitten bahsediyoruz. Bizim için bunu buraya yapmak şeref ve gururdur. Hem ticarete hem de Balıkesir'e ufak bir katkı sağlayacağız. En kısa sürede yer tesliminden itibaren burayı bitirip hızlı bir şekilde açacağız. Balıkesir'e her türlü katkıya da hazırız" diye konuştu.Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ve Esas Gayrimenkul CEO'su Köseoğlu tarafından üst geçit için protokol imzalandı.- Balıkesir