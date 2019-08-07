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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'in Balya ve Manyas ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.

07.08.2019 15:08 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
Balıkesir'in Balya ve Manyas ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı kenevir ektikleri iddiasıyla 2 şüpheli yakalandı.
Balya Jandarma Komutanlığı ekipleri, Akbaşlar Mahallesi'nde yasadışı kenevir ektiği öne sürülen M.Ş'yi takibe aldı.

Bu kişinin evinde arama yapan ekipler, boyları 50 santimetre ile 1 metre 20 santimetre arasında değişen 5 kök kenevir bitkisi ile 7,65 mm çapında 30 mermi ele geçirdi. Zanlı, gözaltına alındı.
Manyas ilçesi Haydar Mahallesi'nde yasa dışı kenevir ektiği ileri sürülen E.A'nın evi ve eklentilerinde 101 kök kenevir bitkisi, 5,60 gram kubar esrar, kurutulmaya bırakılmış tohumlu 4 kenevir sömeği, 6 paket kenevir tohumu, kaçak kazı malzemesi, kazma, kürek, balyoz, minyatür heykel, sikke, 55 tarihi obje ile 2 av tüfeği bulundu.
Gözaltına alınan E.A. hakkında da yasal işlem başlatıldı.

Balıkesir, Kenevir, Balya, Güncel

Kaynak: AA

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