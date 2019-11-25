Haberler » Güncel » Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Haber

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de polis ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.

25.11.2019 09:10 | Son Güncelleme: 25.11.2019 09:10Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
'de polis ekiplerince il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 12 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak 24 saatte 8 operasyon gerçekleştirildi.
Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 45,34 gram esrar, 1,61 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar), 0,57 gram sentetik uyuşturucu ve 8 tablet ele geçirildi.

Yakalanan 12 şüpheli ile ilgili işlemler sürüyor.

Balıkesir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
09:32 Okullar açıldı, İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşandı
09:32 OKULLAR AÇILDI, İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI (3) (Mecidiyeköy)
09:32 3 yaşındaki kızını vuran baba serbest bırakıldı
09:31 OKULLAR AÇILDI, İSTANBUL'DA TRAFİK YOĞUNLUĞU YAŞANDI (2) (Haliç)
09:27 (Özel) Bu ressamın tuvali, kentin boş duvarları
08:47 Külliye'deki iddialara 'Doğrudur' diyen Kılıçdaroğlu, sözlerine açıklık getirdi: Erdoğan'ın CHP içişlerine karışmasını kastettim
08:41 Türkiye karşıtı tasarının Senato'da oylanmasını reddeden Lindsey Graham, kararının gerekçesini açıkladı
08:02 Konya Valisi, oturuşunu beğenmediği öğretmeni fırçaladı: Sen öğretmen misin birader?
07:52 Irak'taki gösterilerde şiddet hız kesmiyor! Ölü sayısı 300'den fazla
00:28 Irak'ta protestocular valilik binasını ateşe verdi
00:17 İspanya'da Can Yaman izdihamı! Binlerce kişi karşıladı
22:44 Cezaevinden çıktı, dehşet saçtı: Duruşmada şahitlik yapan kişiye kurşun yağdırdı
21:35 "Düğün konvoyundan ateş açılarak yaralandı" denilen kız çocuğunu, yanlışlıkla babası vurmuş
15:16 Mansur Yavaş'tan Melih Gökçek'e: Verilenlerin hepsi otopark değilmiş, düzeltiyorum
25.11.2019 09:33:39