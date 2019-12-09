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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de polis tarafından il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.

09.12.2019 09:34 | Son Güncelleme: 09.12.2019 10:29Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
'de polis tarafından il genelinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 8 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ile Bandırma Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 24 saatte yapılan 3 operasyonda 8 zanlı gözaltına alındı.
Polisin yaptığı aramalarda 169,92 gram esrar ve 29,54 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Balıkesir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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