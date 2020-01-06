Haberler » Güncel » Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları - Haber

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

06.01.2020 13:42 | Son Güncelleme: 06.01.2020 13:42 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, Asayiş Şubesi Motorize Ekipler Amirliği ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, il genelinde çalışma yürüttü.
Ekipler, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 6 zanlıyı yakaladı.
Bu kişilerin adreslerinde yapılan aramalarda 16 gram esrar, 3,60 gram sentetik uyuşturucu, 8 gram tütün-esrar karışımı uyuşturucu, 3 hap ile uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 960 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer kişiler hakkında ise yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

15:02   Gaziantep'te trafik kazası: 3 yaralı - Haber
15:02   Burdur'da madde bağımlılığını yenen 20 kişiye iş imkanı - Haber
15:01   120 kiloluk yayın balığının yanında böyle poz verdiler - Haber
15:01   Zeytinburnu'nda hırsızlık şüphelisini sosyal medya paylaşımı yakalattı - Haber
14:57   Gümüşhane'de 2019 yılında 2 bin 163 gıda denetimi gerçekleştirildi - Haber
14:07   Ankara'da bir yolcu, karın üstünde kaymaya başlayan minibüsten aşağı atladı - Haber
13:16   Üsküdar'da buz gibi havada denizden haç çıkardılar - Haber
12:43   Son dakika: Yargıtay, Ömer Halisdemir davasında, 18 sanığa verilen hapis cezalarını onadı - Haber
12:00   İstanbul'da Topkapı alt geçidini su bastı - Haber
11:30   Türkiye'nin gündemine oturan kargo, sahibine teslim edildi - Haber
6.01.2020 15:08:48