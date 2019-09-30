Haberler » Güncel » Haber

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

30.09.2019 19:14Balıkesir'de uyuşturucu operasyonları: 6 gözaltı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Balya ilçesi Danişment Mahallesi'nde şüphe üzerine durdurdukları S.K, T.A, M.İ. ve Y.D'nin üst aramasında 50 gram kubar esrar ele geçirildi.
Edremit ilçesi Yaşyer Mahallesi'nde ise devriye gezen jandarma ekiplerini gören F.T. kaçtı. Ekipler, zanlıyı bir kahvehanede yakaladı. Yapılan aramalarda 2,43 gram kubar esrar bulundu.
Jandarma, Bandırma ilçesi Çınarlı Mahallesi'nde yaşayan Ö.A'nın uyuşturucu bulundurduğunu belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheliye ait eve operasyon düzenledi. Evde yapılan aramalarda 100 gram kubar esrar ile 25 Hint keneviri tohumu ele geçirilerek muhafazaya alındı.
Gözaltına alınan S.K, T.A, M.İ, Y.D, F.T. ve Ö.A'nın işlemleri sürüyor.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
23:29 Define ararken göçük altında kalan genç hayatını kaybetti
23:28 "Tarihin, Kaşıkçı'nın tartışmanın doğru tarafında olduğunu göstereceğine inanıyoruz"
23:27 Silahlı kavga: 1 yaralı
23:25 Yaralanan orman işçisi helikopterle hastaneye kaldırıldı
23:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ikiz piyanistler Güher ve Süher Pekinel ile sohbeti
23:20 Eşini bıçaklayıp intihara kalkıştı
23:15 Sulama kanalına düşen 16 yaşındaki genç boğuldu