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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı

Balıkesir'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 saatte yapılan operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.

16.02.2020 14:24 | Son Güncelleme: 16.02.2020 14:42Balıkesir'de uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli tutuklandı
'de polis ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında 24 saatte yapılan operasyonlarda gözaltına alınan zanlılardan 3'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile İlçe Emniyet Müdürlükleri görevlilerince uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik 5 operasyonda 8 şüpheli yakalandı.
Narkotik dedektör köpeği "Baht"ın da kullanıldığı operasyonlar kapsamındaki aramalarda 4,37 gram sentetik uyuşturucu, 19,17 gram Afgan sakızı, 5,57 gram esrar, iki ecstasy hap ve hassas terazinin yanı sıra uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 540 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlılardan 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikler tarafından tutuklandı. Diğer şüpheliler ile ilgili işlemler devam ediyor.

Balıkesir, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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