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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı

Balıkesir'de narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

05.01.2020 11:15 | Son Güncelleme: 05.01.2020 11:20 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı
'de narkotik polisinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 10 kişi gözaltına alındı.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak operasyon yaptı. 5 ayrı operasyon 10 kişi gözaltına alınırken, 151.56 gram skunk, 25 gram bonzai, 32 gram esrar, 1 gram metamfetamin, 1 adet ectasy hap ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Yakalanan zehir tacirlerinden 2'si adli mercilerce tutuklanırken diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - BALIKESİR

Balıkesir, Narkotik, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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