Balıkesir'de Uyuşturucu Operasyonu

Balıkesir
'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, l Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, F.Ç, U.C.S, A.K. ve G.T'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığını belirledi.
Bunun üzerine şüphelilere ait adreslere operasyon düzenleyen ekipler 56 parça halinde 88,60 gram skunk esrar maddesi, 6,84 gram esrar maddesi, 1 adet hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 845 lira ele geçirdi. Polis
zanlıları gözaltına aldı.
Balıkesir
14 Kasım 2018 Çarşamba 19:01