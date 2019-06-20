Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir
'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir
kent merkezi ve Bandırma
'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan C.C. ve Y.C, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan ara yakalamalarda 40 ecstasy hap ile 6 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.