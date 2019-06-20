20.06.2019 09:41
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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir

Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Balıkesir'de polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Balıkesir kent merkezi ve Bandırma'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda yakalanan C.C. ve Y.C, adliyeye sevk edildi.
Zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen projeli operasyon dosyası kapsamında yapılan ara yakalamalarda 40 ecstasy hap ile 6 uyuşturucu hapın ele geçirildiği bildirildi.
Kaynak: AA
Balıkesir, Güncel

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