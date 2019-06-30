30.06.2019 11:59
Haberler » Güncel » Haber

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Balıkesir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 115 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, kentte bir otomobilde uyuşturucu bulunduğu bilgisini alan Motosikletli Yunus Timleri aracı durdurdu.
Ekipler, otomobilde yaptıkları aramalarda 115 adet uyuşturucu hap, 2 bıçak ele geçirirken, 3 ayrı suçtan 2 yıl 9 ay 10 gün hapis cezası bulunan bir cezaevi firarisini yakaladı.
Kentte devriye gezen yunus timleri şüphelenerek durdurdukları O.A ve C.N'nin üzerinde uyuşturucu hap ve bıçak ele geçirdi. O.A ve C.N, ekiplerce gözaltına alındı.
Kaynak: AA
Balıkesir , Güncel

Son Dakika Haberleri
12:57 Ağaçta mahsur kalan yavru kediyi itfaiye kurtardı
12:56 Yüreğir Belediyesi Yaz Kuran Kursları başladı
12:56 Çocuklar, kazdıkları çukurda çamura bulandı
12:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'da
12:55 Düzenli sporla 5 ayda 54 kilo verdi
12:54 Caretta carettaları ölümden kurtardılar
12:53 Uzungöl'de yangın