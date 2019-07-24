Haberler» Güncel» Haber

Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.

24.07.2019 16:35 Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 kişi yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ayvalık, Burhaniye ve Altıeylül ilçelerinde N.K, Z.BM ve R.K'nın uyuşturucu imal ettiğini tespit etti.
Ekiplerce düzenlenen operasyonda şüpheliler gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda, 34 kök kenevir, 19 tabanca ele geçirildi.

Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Haberleri
18:14   İzmir Barosundan Güzel Sanatlar Fakültesi için yürütmeyi durdurma başvurusu
18:14   Düzce 'Afet Bölgesi' ilan edildi (2)
18:14   Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi - Edirne Valisi Canalp
18:14   AK Parti heyetinden terör kurbanı kardeşlerin ailesine ziyaret
18:12   Apartmanlara dolan suya çözüm istiyorlar
18:12   Adıyaman Valiliği'nde yangın tatbikatı
18:11   Belediyeden çöp konteynır yangını açıklaması