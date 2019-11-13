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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu

Balıkesir polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi yakaladı.

13.11.2019 15:38 | Son Güncelleme: 13.11.2019 15:38Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
polisi il genelinde son 24 saatte yaptığı operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 4 kişiyi yakaladı.

Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince uyuşturucu madde ticareti ve kullanımını önlemeye yönelik olarak son 24 saatte yapılan 3 operasyonda toplam 4 kişi yakalandı.
Polis ekiplerinin yaptığı aramalarda, 3,24 gram metamfetamin maddesi, 5 adet ecstasy hap ile 1 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan 4 zanlı hakkında soruşturma devam ediyor.

Uyuşturucu Ticareti, Balıkesir, Güncel

Kaynak: AA

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