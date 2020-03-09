Balıkesir'de uyuşturucu operasyonu
Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
09.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:26
Balıkesir 'in Edremit ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.
İbrahimce Mahallesi'nde Gamze Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Edremit Emniyet Müdülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 414 gram bonzai ve 61 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
İbrahimce Mahallesi'nde Gamze Ö'nün uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan Edremit Emniyet Müdülüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği (KOM) ekipleri, şüphelinin evine operasyon düzenledi.
Evde yapılan aramada, 414 gram bonzai ve 61 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Gamze Ö, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
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