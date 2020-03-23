Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
23.03.2020 17:52 | Son Güncelleme: 23.03.2020 18:26
Balıkesir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 10 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 14 gram bonzai, 39 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kentte 10 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen 4 ayrı operasyonda, 14 gram bonzai, 39 gram metamfetamin, 1 tabanca ve 1 gram esrar ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel