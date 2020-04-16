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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Balıkesir'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

16.04.2020 14:40 | Son Güncelleme: 16.04.2020 14:40
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
Balıkesir 'in Gönen ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, T.G, A.B.D, E.D. ve S.E.T'nin ilçede uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisini alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphelilere ait araca operasyon düzenledi.
Araçta yapılan aramada, 10 gram sentetik uyuşturucu, 10 gram skunk (genetiği değiştirilmiş esrar) ve 30 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yakalanan şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Balıkesir, Gönen, Güncel
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