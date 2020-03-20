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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

20.03.2020 12:54 | Son Güncelleme: 20.03.2020 12:57
Balıkesir'in Edremit ve Havran ilçelerinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
Edremit ve Havran'da uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Zanlıların adreslerindeki aramalarda 51 gram esrar, 5 gram sentetik uyuşturucu, 24 uyuşturucu hap, 2 tabanca ve 12 mermi, 5 av tüfeği ve 12 fişek, bir sustalı bıçak, 2 uyuşturucu öğütme aparatı ile uyuşturucu içiminde kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Şüphelilerden 2'si jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Adliyeye sevk edilen 10 zanlıdan 4'ü nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 6'sı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Balıkesir’de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Kaynak: AA

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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama
Etiketler : Güncel

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