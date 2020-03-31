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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.

31.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 31.03.2020 14:24
Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı
Balıkesir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında bazı adreslere operasyon gerçekleştirdi.
Ekipler, yaptıkları aramalarda 1,67 gram kokain ve 7,26 gram sentetik uyuşturucu ile 20 tablet ve 0,66 gram esrar ele geçirdi.
Gözaltına alınan 6 zanlının emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel
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