Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı
Balıkesir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
27.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 27.03.2020 13:28
Balıkesir 'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 9 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 382 gram esrar, 195 gram Hint keneviri tohumu, 20 uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte 9 kişinin uyuşturucu ticareti yaptığını belirledi.
Şüphelilerin adreslerine düzenlenen operasyonda 382 gram esrar, 195 gram Hint keneviri tohumu, 20 uyuşturucu hap, 11 gram sentetik uyuşturucu ile uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Balıkesir, Güncel