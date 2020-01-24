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Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

24.01.2020 10:54 | Son Güncelleme: 24.01.2020 11:00Balıkesir'de uyuşturucu operasyonunda iki kişi gözaltına alındı
'in ilçesinde bir istihbaratı değerlendiren jandarma ekipleri yaptığı operasyonda 5 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucu madde imal ve ticaretine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde Edremit'te uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen V.Ç. ve Z.Y.'ye ait ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 5 gram metamfetamin adlı uyuşturucu madde, 3 adet metamfetamin içme aparatı, 1 bıçak ve 1 de tek kırma av tüfeği ele geçirildi.
Gözaltındaki 2 şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecekleri öğrenildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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