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Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

26.10.2019 11:20Balıkesir'de uyuşturucu satıcısı tutuklandı
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu madde sattığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.
Alınan bilgiye göre Edremit Emniyet Müdürlüğüne bağlı narkotik ekiplerince bir süre takibe alınan ve uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen M.A. (40) isimli şüpheli, satışa hazırladığı uyuşturucu maddeleriyle birlikte kıskıvrak yakalandı.
Gözaltına alınan zanlının üzerinde yapılan aramada 31.42 gr sentetik kannabinoid maddesi (bonzai) ile 4 bin180 lira ele geçirildi.
Gözaltına alınan M.A. emniyette ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. M.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Balıkesir, Edremit, Güncel

Kaynak: AA

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